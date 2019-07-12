Дербент и турецкий город Конья станут побратимами

Дагестанский город Дербент и турецкий Конья станут побратимами. Об этом "РГ" рассказали в пресс-службе администрации Дербента.

Представители сторон подписали соглашение о намерениях на Российско-Турецком форуме в Санкт-Петербурге. Участникам мероприятия рассказали о Дербенте как о самом древнем городе России, а Конья - древнейший город Турции. У него, кстати, уже есть 51 побратим.

- Теперь жители российского и турецкого городов получат больше возможностей для изучения культуры России и Турции, - считает депутат Госдумы РФ Дмитрий Савельев.

В церемонии подписания соглашения приняли участие глава Дагестана Владимир Васильев, руководитель департамента по внешним связям администрации Коньи Муджахит Сами Кючюктыглы, мэр Дербента Хизри Абакаров.