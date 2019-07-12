В Дагестане запущен путеводитель по республике

В Дагестане появился первый профессиональный путеводитель по республике WelcomeDagestan.ru. Об этом сообщает региональное министерство по национальной политике.

На портале размещена информация о 400 туристических объектах региона. Это и описание достопримечательностей республики, и интересные факты и легенды, много фото и видеоматериалов, а также предложения для туристов и гостей республики.

Стать участниками проекта могут трэвел-фотографы и блогеры с интересной информацией. Как считают создатели портала, он будет способствовать возрастанию интереса людей в общем к Дагестану, его истории, культуре и обычаям, а, кроме того, станет подспорьем для новичков туриндустрии.