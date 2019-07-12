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12.07.2019 18:24
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Путин рекомендовал дать улице в Петербурге имя Жореса Алферова

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
Жорес Алферов. Фото: Денис Вышинский/ТАСС Жорес Алферов. Фото: Денис Вышинский/ТАСС
Жорес Алферов. Фото: Денис Вышинский/ТАСС

Президент России Владимир Путин подписал указ об увековечении имени выдающегося ученого, лауреата Нобелевской премии Жореса Алферова.

Как следует из текста документа, со следующего года в России появится десять именных стипендий для молодых ученых, изучающих физику и нанотехнологии.

В Петербурге появились памятники Жоресу Алферову и Николаю Гумилеву

Также имя Жореса Алферова будет присвоено Санкт-Петербургскому национальному исследовательскому академическому университету РАН, где ведется подготовка кадров в области нанотехнологии.

Кроме того, Владимир Путин рекомендовал Правительству Петербурга назвать одну из улиц в Северной столице именем Жореса Алферова. Дело в том, что выдающийся ученый жил и работал в Городе на Неве. Также президент предложил городским властям рассмотреть вопрос об установки мемориальной доски в память о Жоресе Алферове.

Напомним, ученый скончался 1 марта в Петербурге на 89-м году жизни.

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