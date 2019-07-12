Сюрприз для врага: как Красная армия удивила немцев на 22-й день войны

12 июля 1941 года в городе Струги Красные Псковской области при помощи радиосигнала взорвали три мины по 250 килограммов каждая. Расстояние - до 150 километров. Тогда погибли десятки военнослужащих немецкого 56-го механизированного корпуса. Это был первый случай боевого применения в Советском Союзе зарядов, взрываемых по радио.

К началу Великой Отечественной и в годы войны на вооружении советских инженерных частей особого назначения состояли фугасы тактического и стратегического действия - ФТД, Ф-10 и другие со сложными радиотехническими устройствами. Поэтому их и применяли для взрывов на расстоянии с того самого момента, как гитлеровцы напали на страну. Эти взрывы были очень эффективными и производили крупные разрушения в глубоком тылу противника.

12 июля 1941 года впервые в мировой военной практике взорвали три радиоуправляемых фугаса в городе Струги Красные. Шел 22-й день войны. Советские войска отходили. Поэтому в подвалах трех зданий установили мины. Шифрованные радиосигналы на подрыв радиофугасов послали на расстояние 150 километров по указанию начальника инженерных войск фронта тогда еще подполковника Бориса Бычевского со специальной радиостанции. Она располагалась в Гатчинском лесопарке. Кстати, Борис Владимирович Бычевский 4 августа 1942 года получил звание генерал-майора инженерных войск, а 22 июня 1944-го - генерал-лейтенанта.

В тот день 12 июля 1941 года военные старались подгадать момент, когда в зданиях будет много немцев. Данные об этом сообщила разведка. Тогда-то и случился взрыв. Через двое суток после этого советские летчики сфотографировали Струги Красные. Как потом вспоминал Борис Бычевский, написавший мемуары о Великой Отечественной войне, вместо домов были развалины и огромные воронки в том месте, где и заложили фугасы.

Радиофугасы Красная армия использовала на разных фронтах. На Западном фронте в начале войны имелось четыре отдельных взвода специального минирования. Взвод лейтенанта Николаева устанавливал управляемые мины в городе Ржеве, взвод Батурина прошел путь от Днепра в районе Рогачева до Подмосковья. На шоссе между городами Нелидово и Белым, на мостах и на участках дорог среди болот он установил около 10 радиоуправляемых фугасов с мощными зарядами. И каждый раз немцы несли большие потери.

Три взвода специального минирования действовали на Юго-Западном фронте. Инженерный батальон специального назначения был сформирован и в Москве.

Одним из наиболее известных эпизодов Великой Отечественной войны стал взрыв, произведенный в ноябре 1941 года в Харькове. Вечером 13 ноября 1941 года генерал фон Браун в своей резиденции в Харькове проводил совещание. Закончилось оно глубокой ночью. А в 4 часа 20 минут здание взлетело на воздух. При взрыве был убит сам генерал и около двадцати офицеров и солдат.

После этого взрыва штабы и другие учреждения гитлеровцев покинули все крупные здания Харькова. Саперы тщательно все проверяли. А во время еще одной неудачной попытки обезвредить советскую мину нашли сильно поврежденные радиотехнические детали. Тогда и предположили, что взрыв производился по радио.

Мины, управляемые по радио, использовались до лета 1943 года. После разгрома немецко-фашистских войск на Курской дуге Красная Армия развернула наступление на всех фронтах. В этих условиях необходимость в использовании радиоуправляемых мин исчезла.

Кстати, фашисты не могли не оценить радиоуправляемые фугасы. После падения Берлина заместитель командира 1-й гвардейской инженерно-саперной бригады полковник Виктор Харченко спросил на допросе пленного командующего обороной ставки Гитлера и последнего коменданта Берлина генерала Гельмута Вейдлинга: где в Берлине установлены мины замедленного действия и есть ли среди них взрываемые по радио? Генерал ответил, что в городе ничего не использовали кроме обычных противотанковых и противопехотных мин. "Во-первых, времени не было, да и соответствующей техники не имели. А что касается радиофугасов, то ваши инженеры далеко опередили наших;" - сказал Вейдлинг.