Житель НАО получил пять лет колонии за заражение подростка ВИЧ

В Нарьян-Маре суд приговорил 27-летнего местного жителя к пяти годам колонии строгого режима за заражение 15-летней девушки ВИЧ-инфекцией.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Архангельской области и НАО, осужденный знал о своем заболевании, однако вступал в близкие отношения с девушками, не сообщая им об опасности заражения ВИЧ.

Следствие выяснило, что, помимо 15-летней пострадавшей, житель Нарьян-Мара подвергал риску еще двух совершеннолетних партнерш.

Мужчина также признан виновным в связи с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста. Вину он признал лишь частично, приговор пока не вступил в законную силу.