Конюхов исследует место гибели линкора "Новороссийск" в Севастополе

Российский путешественник Федор Конюхов примет участие в работе экспедиции, которая занимается изучением места гибели линкора "Новороссийск" в акватории Севастопольской бухты. Об этом "РГ" сообщил ведущий научный сотрудник Севастопольского госуниверситета Виктор Лебединский.

- Экспедиционный штаб Федора Конюхова 16 июля примет участие в водолазных работах на месте трагической гибели флагмана Черноморской эскадры линкора "Новороссийск", которые проводятся СевГУ, Институтом востоковедения РАН и Военно-историческим музеем фортификационных сооружений, - рассказал Лебединский.

По его словам, Конюхов сначала присоединится к подводно-техническим работам в акватории Севастопольской бухты, а затем встретится с преподавателями и студентами Центра морских исследований и технологий СевГУ.