"Локомотив-Кубань" и УНИКС узнали соперников по Еврокубку

В Барселоне прошла жеребьевка первого группового этапа Еврокубка. В результате были сформированы четыре группы с шестью командами. По четыре лучших клуба из каждой группы выйдут во второй раунд, где будут разделены на четыре квартета.

Своих соперников на первом этапе узнали и российские клубы. Казанский УНИКС попал в группу "С", где его соперниками станут "Дарушшафака" (Турция), "Цедевита" (Хорватия), "Ховентуд" (Испания), "Брешиа" (Италия) и "Нантерр" (Франция).

Краснодарский "Локомотив-Кубань" угодил в группу "B" и сразится с "Ритасом" (Литва), "Тофашем" (Турция), "Лиможем" (Франция), "Партизаном" (Сербия) и "Венецией" (Италия).

Турнир начнется 2 октября. Первый групповой этап завершится 18 декабря.