Суд освободил задержанного в Краснодаре актера из "Легенды № 17"

В Краснодаре Советский районный суд освободил задержанного в международном аэропорту столицы Кубани известного актера Тимура Ефременкова.

Ему не выписали административного штрафа и не оставили на 15 суток принудительных работ, как нередко бывает в таких случаях. Об этом корреспонденту "РГ" сообщил источник в районном суде города. Заседание по делу Ефременкова проходило под председательством судьи Натальи Масловой.

Как ранее уже писала "РГ", Тимура Ефременкова задержали 12 июля в 01.40 ночи. По сообщению пресс-службы аэропорта, мужчина якобы нецензурно выражался и оскорблял сотрудников службы авиационной безопасности. В итоге администрация воздушной гавани вызвала полицию, и пассажира забрали в отделение. На свой рейс он не попал.

Ситуацию с задержанием российского актера также прокомментировали в МВД России.

"Установлено, что 43-летний житель города Москвы на входе в здание аэровокзала Краснодар во время досмотра нецензурно выражался и оскорблял сотрудников службы авиационной безопасности, тем самым нарушая общественный порядок, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. - Сотрудниками патрульно-постовой службы правонарушитель был задержан и доставлен в отдел полиции. В отношении пассажира составлен протокол об административном правонарушении".

Тимур Ефременков известен российскому зрителю по фильму "Легенда № 17", где он сыграл советского хоккеиста Бориса Михайлова, и киноленте "Чемпионы", где ему досталась роль российского хоккеиста Александра Овечкина.