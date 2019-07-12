В Астраханской области трое мужчин погибли в огне

В ночь на пятницу произошел пожар в селе Тамбовка Харабалинского района Астраханской области. Сгорел частный дом.

Когда пожарные справились с огнем, то в доме были обнаружены тела троих мужчин 1951, 1973 и 1975 годов рождения. Двое из них были родными братьями. Удалось спасти еще одного брата, с ожогами он доставлен в больницу.

Как рассказал представитель следственного комитета региона Андрей Хегай, предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем во время дружеской попойки.

Ахтубинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Астраханской области устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.