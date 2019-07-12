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12.07.2019 10:50
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Астраханской области трое мужчин погибли в огне

Текст: Лариса Ионова

В ночь на пятницу произошел пожар в селе Тамбовка Харабалинского района Астраханской области. Сгорел частный дом.

В Дагестане погибли при пожаре три человека

Когда пожарные справились с огнем, то в доме были обнаружены тела троих мужчин 1951, 1973 и 1975 годов рождения. Двое из них были родными братьями. Удалось спасти еще одного брата, с ожогами он доставлен в больницу.

Как рассказал представитель следственного комитета региона Андрей Хегай, предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем во время дружеской попойки.

Ахтубинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Астраханской области устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Юг России ЮФО Астраханская область
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