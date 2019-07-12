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12.07.2019 13:27
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Урале отдали под суд прятавшегося в шкафу алиментщика

Текст: Михаил Пинкус

В Еткульском районе Челябинской области подозреваемый по уголовному делу о неуплате алиментов прятался от приставов в шкафу у подруги. После его поимки и уголовное дело направлено в прокуратуру для передачи в суд, сообщили в пятницу в УФССП региона.

Фото: istockphoto.com
В Чите неплательщика алиментов поймали на его свадьбе

- За время ведения исполнительного производства судебные приставы Еткульского районного отдела применили к неработающему должнику все возможные меры принудительного взыскания алиментов, в том числе привлечение к административной ответственности, - пояснила представитель УФССП по Челябинской области Ольга Шебанова. - В итоге было возбуждено уголовное дело. А когда должник не явился на допрос, заявив о своей скоропостижной болезни, приставы решили навестить его дома.

Однако постельный режим мнимый больной не соблюдал. Его удалось найти в квартире у подруги, где мужчина весьма высокого роста и крепкого телосложения спрятался в шкафу, попытавшись уместиться в завесах одежды. Однако его выдал "страдальческий" скрип мебели, явно не рассчитанной на пребывание такого крупного объекта.

Вызволив алиментщика из шкафа, приставы доставили его в отдел, где ознакомили с процессуальными документами и провели допрос. Теперь его уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения передачи в суд. По статье о неуплате алиментов мужчине грозит до одного года лишения свободы, отметили в УФССП региона.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Полномочия судебных приставов
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