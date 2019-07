Немецкие участники "Иннопрома" оценили блюда русской кухни

Группа компаний PRO в рамках Х международной промышленной выставки "Иннопром" приняла участие в мероприятиях Германо-российской инициативы по цифровизации экономики (German-Russian Initiative for Digitalization of the Economy - GRID). Генеральный директор компании Андрей Гончаров на круглом столе, организованном GRID, рассказал, как инновационные подходы помогают добиваться высоких результатов в диверсифицированном бизнесе, будь то аутсорсинг общественного питания или транспортные услуги.

Фото: Предоставлено пресс-службой компании "Кейтеринбург"