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12.07.2019 12:30
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Немецкие участники "Иннопрома" оценили блюда русской кухни

Текст: Наталия Швабауэр
Группа компаний PRO в рамках Х международной промышленной выставки "Иннопром" приняла участие в мероприятиях Германо-российской инициативы по цифровизации экономики (German-Russian Initiative for Digitalization of the Economy - GRID). Генеральный директор компании Андрей Гончаров на круглом столе, организованном GRID, рассказал, как инновационные подходы помогают добиваться высоких результатов в диверсифицированном бизнесе, будь то аутсорсинг общественного питания или транспортные услуги.
Фото: Предоставлено пресс-службой компании "Кейтеринбург" Фото: Предоставлено пресс-службой компании "Кейтеринбург"
Фото: Предоставлено пресс-службой компании "Кейтеринбург"

- ГК PRO использует инновационную модель Smart Money: работая с тщательно отобранными партнерами, мы развиваем новые виды бизнеса или изменяем существующие, создаем перспективные компании. Оказываем им поддержку в виде экспертизы и аналитики рынка, наставничества, обучаем топ-менеджмент, помогаем выходить на новые рынки и привлекать инвестиции. Сейчас в портфеле 10 растущих компаний. К примеру, "Кейтеринбург" начинала в 2005 году с доставки горячих обедов и фабрики-кухни, а в 2018 году вышла на международный уровень аутсорсинга", - поделился опытом Андрей Гончаров.

Фото: Татьяна Андреева
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Кухня подвержена цифровизации не меньше, чем производство. К примеру, компания "Кейтеринбург" (входит в ГК PRO) в корпоративных столовых внедряет "умные" кассы": система, выстроенная на основе нейронных сетей, распознает блюда на подносе меньше, чем за треть секунды. Тем самым исключается человеческий фактор и снижается вероятность очередей.

Иллюстрацией "умной" кухни стал обед, подготовленный поварами "Кейтеринбурга" для членов и гостей GRID. Промышленники продегустировали традиционные российские закуски и напитки, узнали, что такое перепечина, узвар и скоблянка. Помимо качества блюд, их удивила подача на березовых спилах, а также тот факт, что кейтерингом занимались не шефы "мишленовских" ресторанов, а повара, специализирующиеся на аутсорсинге общественного питания.

По словам бренд-шефа "Кейтеринбург" Игоря Оспенкова, VIP-банкет действительно стал для компании новым опытом, ведь ее основная специализация - организация питания на линии раздачи.

- Готовились тщательно: подбирали продукты определенного качества, отдельно закупали посуду, продумывали дизайн. Тематика "уральской кухни" известна давно, мы расширили ее старорусскими блюдами, чтобы удивить гостей. Мясо готовили специально на низких температурах, чтобы оно было мягче и вкуснее. Большую роль в организации банкета сыграла команда: все наши специалисты - профессионалы своего дела, которые обеспечивают высокий уровень мероприятий и высокое качество блюд, - подчеркнул он.

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