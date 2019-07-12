Русло реки Миасс в Челябинске очистят плавающие экскаваторы

В Челябинске набирает ход генеральная уборка реки Миасс. До середины октября от водорослей и мусора планируется очистить участок реки от элеватора компании "Пищепром" до моста на улице Братьев Кашириных, сообщили в пятницу в минэкологии региона.

- В этом году реку очистят только от кустарниковой и водной растительности, а также уберут с поверхности и дна весь мусор, - пояснили в министерстве. - Для этого исполнитель работ ООО "Акватехника" использует специальные машины. Плавающие экскаваторы выкорчевывают со дна Миасса водоросли и погружают их в баржи. Затем все собранные отходы вывозятся на Копейский полигон.

Там, где техника пройти не может, специалистам помогают небольшие лодки. Они проходят под низкими мостами и скашивают водоросли под водой. А на следующей неделе список задействованной техники пополнит ещё один экскаватор - рассчитанный на устранение больших "островов" водной растительности.

С поставленными сроками по очистке подрядчик пока справляется. Территория, которую предстоит убрать, разделена на четыре участка. Сейчас работы ведутся на отрезке от элеватора "Пищепром" до моста Свердловского проспекта. Затем техника двинется в сторону моста на улице Каслинской. На каждый участок у специалистов есть приблизительно месяц. Общая стоимость работ составит около 15 миллионов рублей.

В будущем планируют очистить Миасс и от годами копившегося ила. Правда, эта процедура требует специальных проектных решений.

- В ближайшее время мы подготовим проект и надеемся получить федеральное финансирование на капитальную очистку реки, в том числе от донных отложений. Благодаря этому река станет глубже, а течение - быстрее. Сейчас оно очень слабое - 1 метр в секунду и меньше. Из-за этого река зарастает. Капитальная очистка поможет частично решить эту проблему, - поделился планами начальник управления экологического просвещения Виталий Безруков.