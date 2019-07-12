Сергей Безруков сыграет в приквеле "12 стульев", но не Остапа Бендера

45-летний народный артист Российской Федерации Сергей Безруков прояснил ситуацию по поводу киносериала "Бендер". Напомним: ранее в СМИ прозвучала информация, что Сергей Витальевич приплюсует к своей пышной галерее образов еще и роль великого комбинатора.

Но, как выяснилось, это не совсем так. В Instagram сегодня актер подчеркнул, что "в который раз СМИ все перепутали и переврали". И речь идет не про Бендера и очередную экранизацию бессмертной дилогии Ильфа и Петрова. Поскольку предстоящий проект - приквел и не имеет прямого отношения к "Двенадцати стульям" и "Золотому теленку".

"Дорогие мои, Хоррошие! - начал Сергей пост, озаглавленный "В ожидании "БЕНДЕРА". - Четырёхсерийный фильм "Бендер" для кинотеатров УЖЕ СНЯТ в прошлом году, это во-первых! Во-вторых, сыграл я там не Остапа, а ИБРАГИМА, догадывайтесь сами!".

А в-третьих, история, рассказанная создателями, - "ПРИКВЕЛ, никакого отношения к "12 стульям" и к "Золотому телёнку" не имеет! Тем, кстати говоря, и интересно!!!!" (стиль везде - авторский).

Безруков уточняет: зрителя ждет история о том, "что было ДО знаменитых похождений Остапа Бендера!", и Ося там "совсем ещё юный", а он, Безруков, - "как вы сами догадываетесь - ИБРАГИМ... БЕНДЕР!)".

Но что действительно правда - премьера картин запланирована на следующий год. После чего, как это было с "Гоголем", нас ждет расширенная версия - в формате телесериала.