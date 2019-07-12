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12.07.2019 12:26
Рубрика: Спорт

Серхио Родригес покинул ЦСКА

Текст: Максим Домчев
Капитан сборной Испании по баскетболу Серхио Родригес покидает баскетбольный ЦСКА. Клуб и игрок приняли решение расстаться по обоюдному согласию сторон.
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Легендарный испанский баскетболист перешел в ЦСКА в 2017 году. До этого он выступал за испанские "Эстудиантес" и "Реал", а также в Национальной баскетбольной ассоциации за "Портленд", "Сакраменто", "Нью-Йорк" и "Филадельфию".

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
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В составе ЦСКА Чачо, как называют игрока, стал чемпионом Евролиги, дважды выиграл Единую лигу ВТБ, стал MVP "Финала четырех" Лиги ВТБ год назад и самым ценным игроком "Матча всех звезд" в 2019-м.

Всего Родригес провел 124 матча в составе армейцев, в среднем за матч набирая 11,4 очка, делая 1,8 подбора, 4,8 передачи и 0,9 перехвата.

"После двух потрясающих сезонов, после того как мы решили все поставленные задачи, настал идеальный момент, чтобы расстаться и продолжать двигаться вперед, - сказал Родригес официальному сайту клуба. - Хочу поблагодарить господина Ватутина, госпожу Наташу [Фураеву] и весь менеджмент ЦСКА, благодаря которым все это стало возможным. Спасибо господину Итудису, тренерскому штабу, товарищам по команде, работникам клуба за помощь и доверие. Большое Спасибо всем армейцам за отличную поддержку все это время!".

Теплые слова в адрес экс-игрока высказали президент ЦСКА Андрей Ватутин и главный тренер Димитрис Итудис.

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"С первых минут приезда в Москву Серхио стал доказывать, насколько важным для него является выступление в цветах нашей команды. Как и везде по ходу своей славной профессиональной карьеры, Родригес относился к работе не формально, а со всем сердцем, с любовью к клубу, товарищам по команде, болельщикам, - отметил Ватутин. - Каждый день, помимо своего потрясающего мастерства он добавлял позитива на площадке и в раздевалке, был настоящей "зажигалкой". Это человек, которого очень сложно заменить как на паркете, так и в плане создания уникальной атмосферы, той самой "химии". Я очень признателен Серхио за то, что два года назад он принял серьезный вызов и перешел в ЦСКА. Мы с пониманием относимся к тому, что Чачо достиг того момента в жизни, когда на первый план выходят интересы семьи, а потому клуб пошел навстречу игроку при расторжении соглашения".

"Горжусь, что мне выпала большая честь работать с таким профессионалом, отличным игроком и семьянином как Чачо, - сказал Итудис. - Также горжусь тем, что именно в составе ЦСКА он стал первым испанским игроком, который победил в Евролиге в команде из другой страны".

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