"Тигр" готов к "Рейду": представлена новая версия бронеавтомобиля

На проходившем в конце июня Международном военно-техническом форме "Армия-2019" гвоздем экспозиции ООО "Военно-промышленной компания" стал новейший бронеавтомобиль многоцелевого назначения АМН-2 "Атлет".

Эта разработка привлекла большое внимание специалистов и военных. Отмечалось, что новинка имеет перспективы как в Российской армии, так и в зарубежных силовых структурах.

В то же время конструкторы "ВПК" нацелены и на дальнейшее совершенствование семейства специальных бронированных автомобилей "Тигр". Например, на выставке впервые был представлен вариант ВПК-233136 в комплектации "Рейд".

Фото: Алексей Моисеев

Благодаря доработанной передней части, современным фарам и черному цвету кузова броневик выглядит очень эффектно. Однако не только это входит в перечень новшеств. Например, на крыше вокруг люков установлены разборные элементы бронезащиты, обеспечивающие значительно большую безопасность стрелкам, а также специальная фара-искатель и инфракрасный прожектор.

На борту имеется система кругового видеообзора с сохранением информации на жестком диске.

Вес такого "Тигра" может достигать 8 300 кг. Кроме водителя в салоне умещается 8 человек.

Машина получила 240-сильный дизельный двигатель с автоматической коробкой передач. Максимальная скорость по шоссе -120 км/ч. Запас хода по топливу - 950 км.