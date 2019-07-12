В ЛНР сбит корректировавший обстрелы беспилотник ВСУ

Личный состав поста воздушного наблюдения народной милиции ЛНР сбил беспилотный летательный аппарат украинских силовиков. Об этом в четверг на брифинге сообщил представитель пресс-службы милиции Иван Филипоненко.

По его словам, противник корректировал стрельбу при помощи беспилотника и это "доказывает, что огонь велся целенаправленно по населенным пунктам ЛНР", - цитирует РИА Новости.

Офицер также отметил, что специалисты народной милиции сейчас изучают фотографии и видеоматериалы со сбитого БПЛА.