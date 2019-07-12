Врач Алибасова рассказала, от чего на самом деле лечили продюсера

Новый виток суеты вокруг 72-летнего создателя проекта "На-На" Бари Алибасова, второй месяц не дающего СМИ продыху: дело не в "Кроте".

Как пишет KP.RU, новая версия недуга артиста - алкогольная. О чем поведала доктор Марият Мухина, рассекретив и личную съемку из квартиры "главного отравленца страны".

Напомним. Имя Мухиной, несколько лет бывшей личным врачом Алибасова, зачастило в прессе несколько дней назад, после того как Алибасовы - младший, сын продюсера, и старший - заявили, что Марият накачала продюсера наркотическими препаратами. А зачем - "так никто и не знает".

Меж тем, как рассказывает Мухина, она была единственным человеком, который по-настоящему переживал за здоровье Алибасова "после слишком скорой выписки", ухаживала за ним, в то время как "все его окружение косило бабло, таская полуживого Бари по телеканалам".

Собака же пробежала между доктором и продюсером, когда она обнаружила, что помощники артиста не покупают преднизолон, который Алибасову прописали в НИИ имени Склифософского ("чтобы не произошло сужения пищевода").

"Я орала на всю квартиру - что вы такое делаете, вы же его убьёте, я полицию вызову!" - вспоминает Мухина. Но помощники продюсера ее слова проигнорировали, эти "безответственные подонки, которые гробят человека!".

И все их выпады, что Мухина - никакой не врач, это ложь и поклепы, по ее словам. Бари как пациент ходил к ней много лет - лечился в клинике Мухиной, "у которой есть все необходимые лицензии". А сама она - врач-невролог и иглорефлексотерапевт, и все ее документы об образовании есть в публичном доступе, "даже диссертация".

Соответственно, наветы лишь еще раз подчеркивают, "что Бари был в состоянии посттоксического психоза". Вот и другие специалисты подтверждают: токсическая энцефалопатия.

И уж тем более ничтожно и оскорбительно утверждение, считает доктор Мухина, что своими манипуляциями она и ее адвокат пытались "отжать" у Алибасова квартиру.

Далее семья Алибасовых обвиняет доктора Мухину ко всему прочему и в том, что она секретно установила в квартире продюсера видеокамеры - "чтобы потом "слить" кадры телеканалам за солидный гонорар". И это тоже поклёп - настаивает Мухина: Алибасов и его сын лично разрешили ей снимать, как она лечит продюсера. И видео это подтверждает.

"Все, в чем меня обвиняют, - наглая ложь и порча моей деловой репутации!", - горячится доктор.

Более того, результаты анализов на психотропные вещества, которые родные Алибасова сделали, чтобы доказать, что Мухина травит продюсера, им же самим и вышли боком. Поскольку показали наличие хлорпротиксена, препарата, который используется при лечении алкогольного психоза - при похмельном синдроме, вызванном алкоголизмом.

Причем анализы сдали через четыре дня после выписки Алибасова из реанимации, а данный препарат выводится из организма примерно две недели.

Получается, что "фактически Бари его принимал с первых дней отравления. Так что они же сами себя выдали", - аналитически бичует оппонентов опытная доктор Мухина.