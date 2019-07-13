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Рубрика: В мире

Британия и Канада создадут глобальную коалицию по свободе СМИ

Текст: Александр Саможнев

О создании глобальной коалиции по свободе СМИ объявили главы МИД Великобритании и Канады Джереми Хант и Христя Фриланд. Это решение было принято по итогам прошедшей в Лондоне Глобальной конференции по свободе СМИ.

Подобные мероприятия будут проходить ежегодно, а в 2020 году саммит примет Канада.

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Предусматривается, что коалиция будет сформирована правительствами, готовыми поддерживать свободу прессы по всему миру.

Резким диссонансом заявлениям о свободе СМИ послужил отказ Лондона в аккредитации на мероприятие российскому телеканалу RT. В британском Форин-офисе утверждали, что "для россиян не осталось свободных мест". МИД России пообещал не оставить этот факт без внимания.

Наблюдатели также отмечают использование британских СМИ для организации утечек по делу Скрипалей. Публикации появлялись именно тогда, когда официальный Лондон испытывал наибольшие проблемы с выходом Великобритании из ЕС. Все данные по Скрипалям засекретили, никто не знает, где они находятся. В такой ситуации пострадавшие от отравления в Солсбери не могут сделать заявление по сути дела. На этом фоне подписанты в Лондоне обещали принимать совместные меры, когда свобода СМИ в мире оказывается под угрозой.

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