Геройский бой: как российские пограничники отстояли 12-ю заставу

13 июля 1993 года произошел бой на 12-й пограничной заставе Московского погранотряда в Республике Таджикистан. Пограничники 11 часов отражали атаки противника. Сначала вынуждены были отступить, а потом в этот же день отбили заставу у афганских и таджикских боевиков. Погибли 25 военнослужащих. Шестеро были удостоены звания Героя Российской Федерации, некоторые посмертно.

Эта застава на границе Таджикистана после распада Советского Союза осталась в ведении России. В сентябре 1992 года здесь создали группу пограничных войск. Пограничникам, которые несли здесь службу, было нелегко. В Таджикистане неспокойно. В этом же году здесь началась гражданская война. Сложная обстановка сохранялась и в Афганистане. А с весны 1993 года боевики не один раз пытались прорваться через границу.

Все произошло в четыре часа утра 13 июля. 14 групп моджахедов числом от 200 до 250 человек пытались незаметно пробраться к заставе. Карабкающихся по склону боевиков обнаружил погранотряд. Пограничников подняли по тревоге. Военнослужащие заняли оборону.

На заставе находились 48 человек - два офицера, в том числе начальник 12-й погранзаставы старший лейтенант Михаил Майборода, два сверхсрочника, остальные - солдаты и сержанты срочной службы. У боевиков было два миномета, четыре безоткатных орудия, пулеметы, гранатометы и другое вооружение. Они вывели из строя станковый гранатомет СПГ-9 пограничников, подбили БМП. Был убит начальник заставы. Командование принял его заместитель лейтенант Андрей Мерзликин.

11 часов продолжался бой. Боеприпасы были на исходе. И тогда Мерзликин принимает решение пробиваться к резервной группе, которая уже шла на помощь. 18 оставшихся в живых пограничников вышли из окружения. Боевики заняли заставу.

Но в тот же день к месту боя подошел резервный отряд. Под прикрытием бронетехники, артиллерии и поддержки с воздуха выбили моджахедов с 12-й пограничной заставы. Как потом вспоминали участники этих событий, тела погибших российских пограничников были разбросаны по территории, на некоторых обнаружили следы пыток.

В этом неравном бою погибли 25 человек. Моджахеды потеряли около 70 бойцов. Часть тел они забрали с собой, а тела 35 нашли рядом и на территории погранзаставы. Бросили боевики и вооружение - пять автоматов, один пулемет, два РПГ, 20 реактивных снарядов и большое количество боеприпасов к стрелковому оружию. Кроме того, саперы обезвредили десять противопехотных мин. Сама же застава была полностью разрушена.

За мужество и героизм шесть пограничников удостоили звания Героя Российской Федерации. Это рядовой Сергей Борин (посмертно), рядовой Игорь Филькин (посмертно), сержант Сергей Евланов, сержант Владимир Елизаров (посмертно), сержант Сергей Сущенко (посмертно) и лейтенант Андрей Мерзликин. 29 пограничников награждили орденом "За личное мужество", 17 - медалью "За отвагу".

12-ю погранзаставу потом восстановили, но в другом месте - выше в горах. 1 ноября 1993 года ей присвоили звание "имени 25 героев".