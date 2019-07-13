Маркус Берг стал игроком "Краснодара"

Футбольный клуб "Краснодар" подписал контракт с очередным игроком сборной Швеции. Новичком участника Лиги чемпионов стал 32-летний нападающий Маркус Берг, на счету которого более 250 забитых мячей за карьеру, сообщает сайт "Краснодара".

Два предыдущих сезона Берг выступал в чемпионате ОАЭ за клуб "Аль-Айн". В 60 встречах он поразил ворота соперников 46 раз. "Аль-Айн" завоевал титул чемпиона страны, а также выиграл Кубок. Контракт Берга с клубом истек, и он решился на переезд в Россию с статусе свободного агента.

Ранее Берг выступал за шведский "Гётеборг", голландские "Гронинген" и ПСВ, немецкий "Гамбург" и греческий "Панатинаикос".

За сборную Швеции Берг сыграл 71 матч и отличился 19 раз. А последний на данный момент гол за национальную команду Маркус забил в ворота сборной России в победном матче Лиги наций УЕФА.