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13.07.2019 12:48
Рубрика: Культура

Минкультуры утвердит стоимость сопутствующих услуг при покупке билета

Текст: Инга Бугулова

Сопутствующие услуги, которые оказывают покупателю билета, абонемента или экскурсионной путевки, буду рассчитывать особым образом - документ об утверждении порядка расчета их стоимости подготовили в министерстве культуры РФ. Проект размещен на федеральном портале нормативных правовых актов.

Фото: iStock
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Как следует из опубликованной информации, общая стоимость сопутствующих услуг, которые могут быть предложены покупателю билета, не должна превышать 10 процентов от стоимости билета (либо абонемента или путевки).

Возможность, которая позволяет уполномоченным лицам взимать плату за сопутствующие услуги (например, за доставку билета), прописана в федеральном законе, теперь этот порядок будет уточнен.

Такие меры предпринимаются для "совершенствования порядка реализации и возврата билетов на театрально-зрелищные, культурно-просветительские и зрелищно-развлекательные мероприятия".

Культура Театр Правительство Минкультуры Законопроекты и комментарии
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