Пушков считает "фейком" Глобальную конференцию по свободе СМИ

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков назвал "фейком" Глобальную конференцию по свободе СМИ в Лондоне, поскольку там не обсуждают важные для свободы слова темы.

"На Глобальной конференции по свободе СМИ в Лондоне, разумеется, не обсуждали обстрелы и поджоги телеканалов на Украине, угрозы в их адрес, нераскрытые убийства журналистов. Не конференция, а фейк", - написал он в Twitter, добавив, что "атака на канал "112" - случай вопиющий".

По мнению Пушкова, не может считаться глобальной конференцией по свободе СМИ мероприятие, где "как огня боятся упомянуть об аресте Ассанжа и делают вид, что слыхом не слыхивали об атаках радикалов на журналистов на Украине".

Напомним, в ночь на субботу неизвестные в ночь обстреляли из гранатомета телеканал "112.Украина". Пострадавших нет, зданию нанесен материальный ущерб. Журналисты связывает нападение с показом фильма Оливера Стоуна "В борьбе за Украину" о майдане и войне в Донбассе.