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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Якутии возбудили дело о стрельбе, в которой погиб сотрудник Росгвардии

Текст: Александр Филимоненко

Следственные органы возбудили уголовное дело после нападения жителя якутского города Среднеколымска на оперативную группу полиции.

"Возбуждено уголовное дело по факту посягательства на сотрудников правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ)", - говорится в сообщении пресс-службы СУ СК РФ по Республике Саха.

Фото: Пресс-служба МВД Тюменской области
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По информации республиканского СУ СК РФ, вечером 12 июля в дежурную часть отдела МВД России по Среднеколымскому району Республики Саха (Якутия) поступило сообщение от местной жительницы о конфликте с супругом. Мужчина угрожал ее жизни и здоровью. На место происшествия выехали помощник дежурного отдела полиции и сотрудник Росгвардии.

Увидев правоохранителей, житель Среднеколымска открыл огонь из карабина "Тигр" по патрульной машине. Сотрудник Росгвардии погиб на месте. Помощник оперативного дежурного получил ранения. Он госпитализирован, ему оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Нападавший совершил суицид.

Следователи регионального СУ СК России работают на месте происшествия. Допрашивают жену нападавшего, проводят иные следственные действия, направленные на установление всех причин и обстоятельств произошедшего.

Ход расследования уголовного дела взят на контроль в центральном аппарате СК России.

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