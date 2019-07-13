Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
13.07.2019,  
13:15
Текст:  Яна Шамаева

Иностранцев заинтересовали корабли проектов "Гепард" и "Каракурт"

Фото: Александр Гальперин/РИА Новости Фото: Александр Гальперин/РИА Новости
Фото: Александр Гальперин/РИА Новости

Делегации Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии, Таиланда и Вьетнама на Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге заинтересовали малые ракетные корабли проекта 22800 "Каракурт" и фрегат "Гепард-3,9". Об этом со ссылкой на пресс-службу Зеленодольского судостроительного завода имени А.М. Горького сообщает ТАСС.

Фото: АО "СНСЗ"
В Петербурге заложили противоминный тральщик "Анатолий Шлемов"

Также иностранцы проявили интерес к патрульным кораблям проекта 22160, противодиверсионным катерам проекта 21980 и десантным катерам проекта А223.

Кроме этого, посетителям военно-морского салона в акватории Финского залива показали малый ракетный корабль проекта 21631, катер специального назначения проекта 21980 и патрульный корабль проекта 22160. Все они тоже построенны на Зеленодольском заводе.

 

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
корабли
Фото: Дмитрий Виноградов/ РИА Новости
В Турцию прибыл четвертый самолет с компонентами С-400 13:10
Новый десантный корабль "Петр Моргунов" передадут ВМФ РФ в 2019 году 11.07.2019
Подлодка Северного флота прибыла в Петербург для участия в параде 11.07.2019
ВМС
Фото: Flickr.com
Захват спецназом США подлодки с кокаином показали на видео 12:19
Два боевых корабля НАТО вошли в Черное море 03.07.2019
Истребитель F-35 развалится на форсаже 14.06.2019
армии
Фото: Амир Исаев, STR/РИА Новости
Геройский бой: как российские пограничники отстояли 12-ю заставу 11:22
Армия США стремительно растолстела 13.02.2019
Генералам показали, как военные борются с террористами 29.08.2018