Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
13.07.2019,  
14:33
Текст:  Антон Валагин

Истребитель Су-30 получит новую версию

В России будет создан новый вариант тяжелого истребителя Су-30 - с самыми современными на текущий момент двигателями.

Фото: Дмитрий Виноградов/ РИА Новости
В Турцию прибыл четвертый самолет с компонентами С-400

- ОКБ Сухого начало опытно-конструкторские работы под шифром Су-30СМД. Эта модификация получит двигатели АЛ-41Ф-1С, которые серийно устанавливаются на самолеты Су-35, - рассказал "Интерфаксу" источник в авиационной отрасли.

Работы ведутся совместно с корпорацияей "Иркут", выпускающей истребители Су-30СМ. Летные испытания новой модификации пройдут в 2020 году, по их итогам будет принято решение об оснащении новыми двигателями строевых истребителей.

Помимо Су-35, двигатель АЛ-41Ф-1С устанавливается на предсерийных образцах Су-57. Это двухвальный двухконтурный турбореактивный двигатель модульной конструкции с управляемым вектором тяги и цифровой системой управления. Улучшение его характеристик достигнуто за счет нового компрессора низкого давления с увеличенным КПД и более эффективной системы охлаждения лопаток турбины.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
разработки
Фото: Амир Исаев, STR/РИА Новости
Геройский бой: как российские пограничники отстояли 12-ю заставу 11:22
Вес транспортника Ил-112 снизят за счет штурмана 11.07.2019
Международный военно-морской салон начал работу в Санкт-Петербурге 10.07.2019
ВКС России
На авиабазе Хмеймим появился необычный истребитель 09.07.2019
На Западе назвали российский истребитель Су-57 супервыгодным 09.07.2019
истребители
Истребители США оснастят датчиками для обнаружения НЛО 10.07.2019
Истребители Су-57 могут разместить на новом авианосце 10.07.2019