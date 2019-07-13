Истребитель Су-30 получит новую версию

В России будет создан новый вариант тяжелого истребителя Су-30 - с самыми современными на текущий момент двигателями.

- ОКБ Сухого начало опытно-конструкторские работы под шифром Су-30СМД. Эта модификация получит двигатели АЛ-41Ф-1С, которые серийно устанавливаются на самолеты Су-35, - рассказал "Интерфаксу" источник в авиационной отрасли.

Работы ведутся совместно с корпорацияей "Иркут", выпускающей истребители Су-30СМ. Летные испытания новой модификации пройдут в 2020 году, по их итогам будет принято решение об оснащении новыми двигателями строевых истребителей.

Помимо Су-35, двигатель АЛ-41Ф-1С устанавливается на предсерийных образцах Су-57. Это двухвальный двухконтурный турбореактивный двигатель модульной конструкции с управляемым вектором тяги и цифровой системой управления. Улучшение его характеристик достигнуто за счет нового компрессора низкого давления с увеличенным КПД и более эффективной системы охлаждения лопаток турбины.