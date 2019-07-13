Руководство вуза в Северной Осетии обвинили в крупном мошенничестве

Главное следственное управление СКР по СКФО завершило расследование уголовного дела в отношении ректора Северо-Осетинской медакадемии Министерства Тамары Гатагоновой и проректора Жанны Гецаевой.

По версии следствия, Гатагонова, являясь ректором академии и одновременно депутатом парламента Республики Северная Осетия - Алания, совместно с Гецаевой в 2009-2010 годах организовали проведение открытых аукционов на право заключения двух государственных контрактов по приобретению для нужд академии нежилых помещений по завышенной цене - более 31 миллиона рублей с учетом их рыночной стоимости почти на 10 миллионов меньше, а также они в 2009 году совершили нецелевое расходование бюджетных средств на сумму более 33 миллионов рублей. Кроме того, обвиняемыми и генеральным директором коммерческой организации в 2009-2010 годах при выполнении строительных работ были похищены более миллиона рублей.

Также следователи установили, что Гатагонова, превышая свои должностные полномочия, с февраля 2011 по январь 2013 год незаконно заключила гражданско-правовые договоры на выполнение ремонтно-строительных работ с различными организациями и неправомерно перечислила на их расчетные счета денежные средства, принадлежащие академии, всего на общую сумму более 41 миллиона рублей, а также совершила служебный подлог, подписав и направив в Министерство здравоохранения Российской Федерации содержавший заведомо ложные сведения план финансово-хозяйственной деятельности академии на 2013 год с завышенными объемами площадей арендуемых помещений.

Общая сумма ущерба, причиненная действиями Гатагоновой и Гецаевой, составила более 86 миллионов рублей.

В целях обеспечения возмещения причиненного материального ущерба на имущество обвиняемых наложен арест. В ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд.