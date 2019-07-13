В Чечню на родину доставили девять детей из Ирака

Девять детей вывезли из Ирака в Чечню. Об этом сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

"Мы не могли остаться в стороне от судьбы детей, - написал он, перечислял их имена и фамилии. - Они ни в чем не виноваты. В результате сложной работы удалось вывезти их на родину, которой они никогда не видели".

Ребята появились на свет в зоне боевых действий. Матери малышей находятся в иракских тюрьмах.

"Ребята будут окружены заботой, которую они не видели со дня рождения", - пообещал Рамзан Кадыров и поблагодарил представителя главы Чеченской Республики в странах Ближнего Востока и Северной Африки Зияду Сабсаби, а также российских дипломатов и правозащитников.

Всего из Ирака в Россию доставили 30 детей.