В Петербурге ушел из жизни поэт-шестидесятник Виктор Соснора

В Санкт-Петербурге ушел из жизни поэт-шестидесятник Виктор Соснора. Об этом сообщили несколько его друзей и коллег, в том числе члены сообщества "СПбЛитГид" (Санкт-Петербургский Литературный Гид). Виктору Александровичу было 83 года.

Виктор Соснора родился в семье ленинградских цирковых артистов, ребенком он пережил блокаду, но в 1942 году был вывезен по Дороге жизни на Украину. Жил в партизанском отряде, был "сыном полка". После окончания львовской школы вернулся в Ленинград, где поступил на филососфский факультет ЛГУ.

Первую книгу - "Январский ливень" - Виктор Соснора опубликовал в 1962 году. Его произведения выходили не только в советских официальных изданиях, но и в самиздате, и за рубежом. На протяжении многих лет он руководил ленинградским литературным объединением и считался одним из самых ярких шестидесятников. В последние годы Виктор Александрович не писал и в общественных мероприятиях не участвовал.

"Во мне всегда жила жажда самосожжения, - признавался Виктор Соснора на своем сайте. - В процессе писаний я регулярно сжигал стихи и прозу... "Феогнид" - последние стихи, которые я написал. Больше стихов не будет. Еще ни один из уважающих себя поэтов не написал ни строчки после семидесяти".