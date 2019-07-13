Экс-жене Цеповяза продлили срок ареста

Экс-жене Вячеслава Цеповяза Наталье Стришней продлили арест до 23 августа. Об этом ТАСС сообщил ее адвокат Эдуард Чургулия.

Такое решение вынес Железнодорожный районный суд в Ростове-на-Дону. Защита намерена подать апелляционную жалобу в Ростовский областной суд.

Напомним, Наталью Стришную и ее брата Ивана задержали две недели назад в станице Кущевской по подозрению в вымогательстве у кубанского бизнесмена 77 миллионов рублей.

Ее бывший муж Вячеслав Цеповяз - один из главарей банды "цапков". Он был осужден в 2013 году и приговорен к 19 годам и 10 месяцам лишения свободы.

С 1998 по 2010 год банда убила в станице Кущевской 19 человек. В том числе ею совершено массовое убийство 4 ноября 2010 года, когда за одну ночь члены ОПГ убили в одном доме 12 человек, включая четырех детей (самому старшему из них было 14 лет, самой младшей - девять месяцев). Цеповяз не занимался убийствами, но знал о преступлениях и участвовал в их планировании.