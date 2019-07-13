Новости

В Уфе трое дебоширов избили полицейского и забрали его оружие 14:23
Меган Маркл обеспечила рост доходов королевской семье 14:18
На Урале из-за жары запретили движение большегрузов по трассам 14:12
Названа дата премьеры второго сезона "Охотника за разумом" Финчера 14:05
В 2050 году температура в Москве будет такой же, как в Софии 14:02
Экс-жене Цеповяза продлили срок ареста 14:00
Телеведущий Андрей Малахов попал в базу данных "Миротворца" 13:51
Как ухаживать за автомобилем летом 13:38
Юбилей "Песняров" отметили на "Славянском базаре" 13:26
Пять человек пострадали во время седьмого забега быков в Памплоне 13:25
Иностранцев заинтересовали корабли проектов "Гепард" и "Каракурт" 13:15
Опрокидование домиков в крымском кемпинге объяснили локальным смерчем 13:12
Минибаев: Чувствовал, что у нас с Беляевой есть потенциал на ЧМ 13:11
В Турцию прибыл четвертый самолет с компонентами С-400 13:10
За пять лет "Барселона" потратила миллиард евро на трансферы 13:08
В Турцию прибыл самолет с новой партией элементов для С-400 13:06
Строительство причалов на базе Каспийской флотилии завершат в этом году 12:55
В Чечню на родину доставили девять детей из Ирака 12:53
Минкультуры утвердит стоимость сопутствующих услуг при покупке билета 12:48
Пушков считает "фейком" Глобальную конференцию по свободе СМИ 12:47
Число погибших в отеле сомалийского города Кисмайо возросло до 26 12:45
В Москве закрыли девять станций метро 12:30
Захват спецназом США подлодки с кокаином показали на видео 12:19
Ярош призвал к захвату итальянцев на Украине 12:08
Футболист Александр Анюков передумал завершить карьеру 11:52
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как избежать взрыва аккумулятора смартфона
Как избежать взрыва аккумулятора смартфона
Сколько россиян работают по ночам и в выходные
Сколько россиян работают по ночам и в выходные
Сэкономить на "коммуналке": Как сделать перерасчет за ЖКУ
Сэкономить на "коммуналке": Как сделать перерасчет за ЖКУ
13.07.2019 12:55
Рубрика: Власть

Строительство причалов на базе Каспийской флотилии завершат в этом году

Текст: Александр Степанов

На основной базе Каспийской флотилии до конца 2019 года завершат строительство причалов. Выполнение графиков обустройства этого стратегического объекта проверил замминистра обороны России Тимур Иванов в ходе рабочей поездки в войска Южного военного округа, сообщает Минобороны.

Фото: Фотохроника ТАСС
Минобороны РФ рассекретило архивы к 75-летию освобождения Вильнюса

Как рассказал замминистра, выступая в ходе совещания в республиканском правительстве, сейчас в Дагестане реализуется много совместных проектов. "Сегодня мы завершаем благоустройство военного порта, который станет частью инфраструктуры Махачкалы, возводим социально значимые объекты", - сказал Тимур Иванов.

Он подчеркнул, что в будущем военное ведомство планирует строительство еще более 1,5 тысяч квартир, а также школ и детских садов. В настоящее время ведется строительство мусороперерабатывающего завода и очистных сооружений в селении Ботлих.

На совещании также обсудили вопросы трудоустройства жен военнослужащих и предоставления мест в детских садах для детей военных.

Минобороны создаст собственную киностудию в парке "Патриот"

Сейчас в Каспийске идет строительство двух моллов-причалов длиной 1200 и 900 метров, которые образуют закрытую гавань для размещения кораблей различных типов. Для углубления дна акватории фронта специалисты Военно-строительного комплекса должны выбрать более 800 тыс. кубометров грунта.

Кроме того, уже завершено строительство пункта базирования кораблей и судов Каспийской флотилии в сухогрузной гавани Махачкалы. В городе возводятся 4 жилых дома для военнослужащих в 528 квартир, которые планируется сдать до конца текущего года.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Киеве обстреляли из гранатомета здание телеканала "112. Украина"
В Турцию прибыл четвертый самолет с компонентами С-400
Беспилотники боевиков атаковали российскую авиабазу в Сирии
Телемост "Надо поговорить" прошел между Россией и Украиной
Израильские военные засекли запуск ракеты из сектора Газа