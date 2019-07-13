Строительство причалов на базе Каспийской флотилии завершат в этом году

На основной базе Каспийской флотилии до конца 2019 года завершат строительство причалов. Выполнение графиков обустройства этого стратегического объекта проверил замминистра обороны России Тимур Иванов в ходе рабочей поездки в войска Южного военного округа, сообщает Минобороны.

Как рассказал замминистра, выступая в ходе совещания в республиканском правительстве, сейчас в Дагестане реализуется много совместных проектов. "Сегодня мы завершаем благоустройство военного порта, который станет частью инфраструктуры Махачкалы, возводим социально значимые объекты", - сказал Тимур Иванов.

Он подчеркнул, что в будущем военное ведомство планирует строительство еще более 1,5 тысяч квартир, а также школ и детских садов. В настоящее время ведется строительство мусороперерабатывающего завода и очистных сооружений в селении Ботлих.

На совещании также обсудили вопросы трудоустройства жен военнослужащих и предоставления мест в детских садах для детей военных.

Сейчас в Каспийске идет строительство двух моллов-причалов длиной 1200 и 900 метров, которые образуют закрытую гавань для размещения кораблей различных типов. Для углубления дна акватории фронта специалисты Военно-строительного комплекса должны выбрать более 800 тыс. кубометров грунта.

Кроме того, уже завершено строительство пункта базирования кораблей и судов Каспийской флотилии в сухогрузной гавани Махачкалы. В городе возводятся 4 жилых дома для военнослужащих в 528 квартир, которые планируется сдать до конца текущего года.