В Черногории в субботу отмечается День государственности. Эта дата здесь символизирует сразу два значимых исторических события: 13 июля 1878 года Берлинский конгресс признал Черногорию независимым государством, а в этот же день 1941 года в стране началось организованное восстание против оккупационных нацистских итальянских властей.

"Всех граждан Черногории и представителей нашей диаспоры поздравляю с Днем государственности! Желаю всего самого лучшего на пути достижения совместных успехов", - заявил черногорский президент Мило Джуканович после возложения венков к памятнику Воину-партизану на Горице.

Однако, если внимательно разобраться, то ситуация в данном балканском государстве не выглядит столь радужной: напряженность в обществе грозит здесь перерасти в акты гражданского неповиновения властям. Это связано, прежде всего, с тем, что официальная Подгорица при непосредственной поддержке Вашингтона реализует навязывание населению искусственной идентичности с параллельным воспитанием в нем ненависти ко всему сербскому и русскому. Кроме того, многие эксперты открыто уже говорят о том, что Черногория находится под оккупацией, так как в 2017 году она была насильно втянута в НАТО без соответствующего референдума.

Следует учитывать, что англосаксы внимательно отслеживают настроения в Черногории и посредством Агентства по международному развитию США (USAID), разработавшего "Концепцию противодействия пагубному влиянию Кремля", намерены активизировать присутствие подконтрольных США СМИ в балканском медиапространстве. Таким образом, они хотят усилить и ускорить "промывание мозгов" народа, который упорно не желает видеть врагов в россиянах и сербах.

Символичным является и тот факт, что митрополит Черногорско-Приморский Сербской Православной Церкви (СПЦ) Амфилохий отказался 13 июля посетить торжественный прием по случаю Дню государственности Черногории, объяснив это Мило Джукановичу "хорошо известными тому причинами". О чем же идет речь? А связано это с тем, что официальная Подгорица в конце декабря 2018 года начала открытое гонение на СПЦ и реализацию курса на создание собственной автокефальной церкви. В июне представители СПЦ выступили с призывом к своей пастве "защитить Веру и святость, потому что митрополия и все епархии Церкви в Черногории подвергаются опасности в связи с принятием закона "О свободе религии", который недавно был утвержден правительством страны". В свою очередь, сербский Патриарх Ириней не исключил даже возможности предания анафеме черногорского президента. "Пусть ему Бог даст ума, чтобы он поразмыслил над своими поступками, и тем самым помог бы ему избежать проклятия и осуждения со стороны сербского народа и Сербской Православной Церкви", - отметил глава СПЦ.

Между тем и Русская Православная Церковь на днях призывала черногорские власти прекратить дискриминацию и подрыв единства СПЦ, выступила в ее защиту, видя в духовной традиции, восходящей к святому Савве, многовековой исторический фундамент, на котором созидались черногорская православная культура и государственность. "Священный Синод Русской Православной Церкви выражает братскую поддержку архиереям, духовенству и всем чадам Сербского Патриархата в Черногории, которые, следуя заветам просиявших на этой земле великих святителей Саввы Сербского, Василия Острожского, Петра Цетиньского и священномученика Иоанникия Черногорско-Приморского, несмотря на трудные условия притеснений, сохраняют верность истине Святого Православия", - заявили иерархи РПЦ.

Официальная же позиция России в свете враждебной линии по отношению к Москве черногорских властей была озвучена МИД РФ, согласно которой "российская сторона оставляет за собой право принимать ответные меры на основе взаимности". "В политике, как и в физике, всякое действие порождает противодействие, - подчеркивали в российском внешнеполитическом ведомстве. - Констатируем, что ответственность за сложившуюся ситуацию целиком лежит на черногорской стороне. Ввиду неспровоцированного инициативного присоединения Черногории к антироссийским мерам ЕС с марта 2014 года Российская Федерация предприняла симметричные шаги в августе 2015 года".