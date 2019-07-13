Захват спецназом США подлодки с кокаином показали на видео

Захват спецназом Береговой охраны США подлодки с кокаином из Южной Америки. Видео https://t.co/4hMyIIK49W pic.twitter.com/ZeWTsxtoou — Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) 13 июля 2019 г.

Спецназ Береговой охраны США остановил в Мексиканском заливе полупогружную скоростную лодку, следовавшую с грузом кокаина к американским берегам. Видео операции появилось в Сети.

Подобные плавсредства изготавливают в Колумбии и других богатых наркотиками странах сотнями: мощный двигатель, трюм для нескольких центнеров очень ценного груза, место для рулевого и скрытность, которой могут позавидовать боевые корабли. Из-под воды выглядывают лишь рубка и воздухозаборник двигателя.

Экипаж подобных судов состоит из одного человека - той самой "маленькой лошадки", что везет свой груз с того на этот берег. В ходе спецоперации капитан подлодки был задержан.