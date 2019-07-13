Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
13.07.2019,  
12:19
Текст:  Антон Валагин

Захват спецназом США подлодки с кокаином показали на видео

Спецназ Береговой охраны США остановил в Мексиканском заливе полупогружную скоростную лодку, следовавшую с грузом кокаина к американским берегам. Видео операции появилось в Сети.

В резервном самолете президента Бразилии перевозили 39 кг кокаина

Подобные плавсредства изготавливают в Колумбии и других богатых наркотиками странах сотнями: мощный двигатель, трюм для нескольких центнеров очень ценного груза, место для рулевого и скрытность, которой могут позавидовать боевые корабли. Из-под  воды выглядывают лишь рубка и воздухозаборник двигателя.

Экипаж подобных судов состоит из одного человека - той самой "маленькой лошадки", что везет свой груз с того на этот берег. В ходе спецоперации капитан подлодки был задержан.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
США
Фото: Амир Исаев, STR/РИА Новости
Геройский бой: как российские пограничники отстояли 12-ю заставу 11:22
Грозный противник: ветераны ВВС США рассказали о встрече с МиГ-29 11.07.2019
Истребители США оснастят датчиками для обнаружения НЛО 10.07.2019
видео
Фото: Георгий Зельма / РИА Новости
Сюрприз для врага: как Красная армия удивила немцев на 22-й день войны 12.07.2019
Лежащую на дне подлодку К-278 "Комсомолец" сняли на видео 11.07.2019
Братья-близнецы: АК-12 и гражданскую версию автомата сравнили на видео 11.07.2019
подлодки
Подлодку с воздухонезависимой энергоустановкой представили в Петербурге 11.07.2019
Две новые дизельные подводные лодки "Лада" заложат в 2021 году 10.07.2019