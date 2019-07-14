Актриса Эмили Хартридж погибла, врезавшись на скутере в грузовик

35-летняя актриса, телеведущая и блогерша Эмили Хартридж погибла в Великобритании, неподалеку от своего дома в Южном Лондоне, врезавшись на электроскутере в грузовик - "на оживленной кольцевой развязке".

Отмечается, что это было первое в стране ДТП со смертельным исходом с участием электроскутера.

Как пишет Mirror, с подтверждением от семьи артистки, инцидент произошел утром в пятницу - в половине девятого. Эмили погибла на месте - прибывшим медикам осталось лишь констатировать ее смерть.

Хартридж вела блоги о фитнесе, здоровом питании и полнейшем разочаровании в мужчинах: этой весной СМИ активно писали про то, как женщина, на протяжении восьми лет терпевшая крахи отношений, заморозила свою яйцеклетку - на будущее. Отчаявшись найти ей лучшее применение.

Эмили снялась в сериалах "Зарисовка моей жизни", "О, блин, мне тридцать" и еще ряде тематических проектов.