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Рубрика: В мире

Более 80 мигрантов погибли при крушении судна у берегов Туниса

В результате крушения у берегов Туниса судна, перевозившего нелегальных мигрантов, погибли 82 человека. Такую информацию сообщило тунисское отделение Международного комитета Красного Полумесяца.

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Лодка перевернулась еще четвертого июля. Оказавшиеся поблизости тунисские рыбаки спасли четырех человек, один из которых позже скончался в больнице. Выжившие мигранты сообщили береговой охране, что всего на борту находились 86 человек.

Поиски продолжались неделю. В результате удалось обнаружить и извлечь из воды тела всех 82 погибших, пишет РИА Новости.

В мире Африка Тунис
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