Более 80 мигрантов погибли при крушении судна у берегов Туниса

В результате крушения у берегов Туниса судна, перевозившего нелегальных мигрантов, погибли 82 человека. Такую информацию сообщило тунисское отделение Международного комитета Красного Полумесяца.

Лодка перевернулась еще четвертого июля. Оказавшиеся поблизости тунисские рыбаки спасли четырех человек, один из которых позже скончался в больнице. Выжившие мигранты сообщили береговой охране, что всего на борту находились 86 человек.

Поиски продолжались неделю. В результате удалось обнаружить и извлечь из воды тела всех 82 погибших, пишет РИА Новости.