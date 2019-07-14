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14.07.2019,  
15:39
Текст:  Антон Валагин

Франция построила подлодку со свойствами креветки

В Шербуре в присутствии президента Франции Эммануэля Макрона и командующего ВМС страны адмирала Кристофа Празака состоялась церемония вывода из сборочного цеха атомной подводной лодки Suffren. Это головной корабль серии из шести субмарин, они заменят во французском флоте не оправдавшие ожиданий подлодки типа Rubis.

Фото: U.S. Military/Wikimedia.org
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Испытания корабля несколько раз переносились из-за того, что создатель подлодок, холдинг Naval Group заключил с французским правительством контракт с фиксированной ценой, но не датой. Зато разработка и строительство всей серии обойдутся бюджету в рекордно низкую сумму 10,2 миллиарда долларов, пишет The Drive.

Главным достоинством нового класса субмарин является его малозаметность. Создатели Suffen проанализиpовали недостатки подлодок типа Rubis (те отличаются высокой шумностью) и применили на своем корабле водометный движитель, позаимствованное у норвежских подлодок X-образное хвостовое оперение и другие модные технологии.

- Звук, производимый этой субмариной, не громче шума креветки, - заявил директор программы Винсент Мартинот-Лагард.

Несмотря на то, что водоизмещение Suffren вдвое больше, чем у подлодок типа Rubis: 5300 тонн против 2600, - экипаж нового корабля на четыре человека меньше. Достигнуто это за счет автоматизации бортовых систем. Субмарина вооружена четырьмя 533-мм торпедными аппаратами в носу - помимо торпед в их арсенал входят противокорабельные крылатые ракеты Exoset. На палубу субмарины может крепиться модуль для 12 спецназовцев со снаряжением.

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