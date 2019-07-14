В Хабаровске полицейский сбил троих человек, одного - насмерть

Управление УМВД по Хабаровску начало служебную проверку в отношении сотрудника полиции, совершившего наезд на троих пешеходов, один из которых скончался, сообщила пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.

ЧП случилось ночью на пересечении улиц Ким Ю Чена и Ленинградской. Пешеходы, пересекали проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, когда их сбила машина сотрудника полиции, находившегося на службе.

"Освидетельствование показало, что водитель был трезв. Один из пешеходов получил травмы несовместимые с жизнью. Двоих пострадавших госпитализировали", - говорится в сообщении пресс-службы.

Если вина полицейского будет доказана, он будет уволен из органов внутренних дел в соответствии с действующим законодательством. Его непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.