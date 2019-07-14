К жителям деревни Большие Горы Олонецкого района почти два месяца не привозят продукты. И пенсионеры, а здесь они в основном и обитают, остались без самого необходимого. Хлеб они вынуждены закупать впрок и хранить в холодильнике в полиэтиленовых пакетах. А потом мороженым его есть. Иногда он зацветает в этих пакетах. Корреспондент "РГ" отправилась в Большие Горы, чтобы узнать, как сложилась такая ситуация.

Добраться до деревни можно с двух сторон: из Пряжинского района, через уникальную старинную деревню Кинерма, но там асфальт уже давно сошел и чтобы не попасть в яму, нужно ехать со скоростью не более 20 километров в час, и со стороны Олонецкого района, через Видлицу, в сельское поселение которой и входят Большие Горы. От Петрозаводска до Видлицы - 180 километров, а от нее до деревни - 16. Поднялись в гору и сразу попали на деревенскую улицу: выкрашенные в разные цвета домики с маленькими резными оконцами на стриженых лужайках, аккуратные поленницы, баньки. Все удобства на улице. За домами ряды картошки, парники с овощами. В доме справа дверь подперта палочкой. Мол, ушел, в гости никого не жду. Вот так здесь все еще просто. Кстати, деревня растянулась почти на три километра.

В высокой траве заколоченный дом и баня, напротив здание бывшего магазина. Он давно закрыт, как, собственно, и клуб, и медпункт, и школа. Странно выглядит ржавый почтовый ящик на бывшем магазине, которым давно не пользуются, а рядом на столбе - синяя подставка для стационарного телефона, выдранного с корнем.

На улице ни души. В одном из дворов залаяла собака. Остановились. Детские игрушки, велосипед. Две глазастые девчонки с аккуратно заплетенными косичками. Из окошка с любопытством выглядывает мальчик лет четырех.

- Бабушка дома? - спрашиваю их.

Кивают головой. Вышла и бабушка, в дом позвала. На улице холодно разговаривать, погода не радует: в середине июля - не больше десяти градусов. А в доме тепло - настоящая русская печка на кухне. Светлана Клементьева, так зовут женщину, набрала в лесу свежей черники и готовится делать пироги с ягодой.

- Летом гостят у нас шестеро внуков, - говорит она. - Самому младшему - четыре года, смотрит мультики по телевизору, а старшей - 14 лет. Она все переживает, что нет интернета и мобильная связь почти не работает.

Светлана Клементьева рассказывает, что почти два месяца не привозят продукты. Купить их негде. Автобус из деревни в Видлицу давно не ходит.

- Одно время продукты возила автолавка. Она с Олонца на Сяндебу ходила. Но там все дорого. Буханка хлеба обходилась в 44 рубля. А у меня пенсия 13 тысяч, у мужа - 14. Мы не можем отдавать такие деньги. Внуки на лето приезжают. Их кормить надо. Что-то дети из Олонца привозят. А так мы на своей машине в магазин в Видлицу ездим, но не часто. Берем от соседей заказы. Никому не отказываем. Покупаем впрок и хлеб и молоко.

- А как хлеб храните так долго?

- В морозильнике, - отвечает Светлана и вытаскивает буханку хлеба в пакете. - Вот так и храним.

Свой хлеб из морозилки демонстрировали и другие жители Больших Гор. У некоторых он в пакете долежится до того, что зацветает. Например, у бабы Вали Демьянович, ей уже 79-й год пошел. Они с мужем вырастили пятерых детей. В живых остались только двое, да и те живут в Финляндии. Привозят продукты, если в гости приезжают. А так одна надежда на соседей, которые на своей старенькой машине в магазин едут и им с дедом хлеба привезут.

Василий Богданов, житель Олонца, но выходец из деревни, болеющий за нее душой, когда-то работал секретарем райкома партии, обращался в администрацию Видлицкого сельского поселения Олонецкого района, в министерство экономического развития Карелии. Там посоветовали: заключить договор с социальным центром на доставку продуктов питания за соответствующую плату.

- Мы требуем обеспечить наше конституционное право на жизнь: магазин в Больших Горах, товары первой необходимости, хлеб. Мы не теряем надежды, что в деревне будет работать магазин потребительской кооперации. Наши родители внесли паи в виде денежных средств для развития потребительской кооперации. Мы надеемся, что дети и внуки будут иметь возможность покупать мороженое, посещать магазин с родителями, дедушками и бабушками как во всем цивилизованном мире, - пишет Василий Богданов на своей странице в соцсети.

Жители даже собрались на сход у закрытого магазина, чтобы обсудить свое положение. Но никто из властей к ним так и не приехал. Пожилые люди считают подобную ситуацию унизительной.

Поехали в Видлицу, невероятно красивое село с живописными берегами вдоль реки, через которую перекинуты навесные пешеходные мосты. В магазине рассказали, что всегда идут навстречу пенсионерам из Больших Гор, принимают от них заказы. А отвозил продукты водитель. Был спонсор, который оплачивал ему эти поездки наличными деньгами. Средства закончились, и водитель отказался от доставки. И пенсионеры остались без хлеба почти на два месяца.

Поговорить с главой Видлицкого сельского поселения не удалось, она в отпуске. Но буквально накануне Татьяна Степанова комментировала журналистам ситуацию в Больших Горах. Она отметила, что автолавки - это частный бизнес. И чиновники никого не могут заставить снабжать пенсионеров продуктами. Сначала в деревню ездил индивидуальный предприниматель. Но жители покупали только хлеб и молоко, остальное заказывали в других магазинах Видлицы. Товары в автолавке казались им дорогими. И он перестал туда ездить. Потом продукты возил по заказам водитель из Видлицы.

Что касается денег, то в бюджете они предусмотрены на данную транспортную статью - 77 тысяч рублей в год. Дело в другом: чиновники могут заключить договор только с юридическим лицом, который занимается торговлей и имеет транспорт. Администрация Видлицкого сельского поселения официально обратилась к предпринимателям с подобным предложением.

Не оставили без внимания эту проблему и депутаты Законодательного собрания Карелии. Здесь отметили, что количество таких населенных пунктов, в которых закрылись магазины, растет. Причина в том числе и в том, что торговые точки, не имеющие возможности торговать алкоголем, становятся нерентабельными в глубинке. Бизнес уходит. И умирает населенный пункт.

Между тем

В Большие Горы наконец-то привезли продукты. Правда, деньги вы-делили всего на две поездки. Приедет автолавка и в предстоящий вторник. Как будет дальше, не известно.