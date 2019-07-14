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Скоропостижно скончалась актриса из "Стартрека" Стефани Низник

Новости
    14.07.2019, 19:40
Текст:   Олег Усков
Фото: twitter.com/DistinctToday Фото: twitter.com/DistinctToday
Фото: twitter.com/DistinctToday

Американская актриса театра, кино и ТВ и общественный деятель Стефани Низник, энсин Келл Перим из "Стартрека", скоропостижно скончалась 23 июня в престижном районе Лос-Анджелеса Энсино, Калифорния, на 53-м году жизни.

Об этом сообщает Variety, уточнив: Низник умерла еще 23 июня, но известно об этом стало лишь сейчас.

Причина смерти артистки не указывается.

Стефани Низник родилась 20 мая 1967 года в Бангоре, штат Мэн. Закончила университет Дьюка в Северной Каролине, где изучала театральное искусство и русский язык, магистр в области изобразительных искусств.

Экранный дебют - 1994 год, культовый в узких кругах ромком с эротическим уклоном "Выход к Раю".

Далее Низник сыграла в без малого тридцати картинах и сериалах, помимо фильма 1998-го "Звездный путь: Восстание" и сериала "Звездный путь: Энтерпрайз" на ее счету сиквел арахнохоррора "Пауки", сериалы "Остаться в живых" (Lost), "Морская полиция: Спецотдел", "Элай Стоун", S.C.I., "Анатомия страсти", "Диагноз: убийство", "Параллельные миры".

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