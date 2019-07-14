Скоропостижно скончалась актриса из "Стартрека" Стефани Низник

Американская актриса театра, кино и ТВ и общественный деятель Стефани Низник, энсин Келл Перим из "Стартрека", скоропостижно скончалась 23 июня в престижном районе Лос-Анджелеса Энсино, Калифорния, на 53-м году жизни.

Об этом сообщает Variety, уточнив: Низник умерла еще 23 июня, но известно об этом стало лишь сейчас.

Причина смерти артистки не указывается.

Our sincere condolences and thoughts go out to the family of Stephanie Niznik who sadly passed away in June aged 52 #StarTrek pic.twitter.com/fcwPzsMvzq — Deck 13 Podcast (@deck13podcast) 13 июля 2019 г.

Стефани Низник родилась 20 мая 1967 года в Бангоре, штат Мэн. Закончила университет Дьюка в Северной Каролине, где изучала театральное искусство и русский язык, магистр в области изобразительных искусств.

Экранный дебют - 1994 год, культовый в узких кругах ромком с эротическим уклоном "Выход к Раю".

Далее Низник сыграла в без малого тридцати картинах и сериалах, помимо фильма 1998-го "Звездный путь: Восстание" и сериала "Звездный путь: Энтерпрайз" на ее счету сиквел арахнохоррора "Пауки", сериалы "Остаться в живых" (Lost), "Морская полиция: Спецотдел", "Элай Стоун", S.C.I., "Анатомия страсти", "Диагноз: убийство", "Параллельные миры".