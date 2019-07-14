В Непале 43 человека стали жертвами наводнений и оползней

Число жертв наводнений и оползней, вызванных проливными дождями в Непале, возросло до 43 человек. Ранее сообщалось о 32 погибших.

По данным агентства ANI, 20 человек получили травмы различной степени тяжести, еще 23 местных жителя считаются пропавшими без вести.

Проливные дожди начались в Непале в четверг. Власти призвали всех, кто живет возле рек, перебраться в безопасные зоны. Эвакуировать пришлось более 800 человек, сообщает РИА Новости.

Сейчас на оказание необходимой помощи мобилизованы около 28 тысяч сотрудников сил безопасности. Власти Непала настоятельно рекомендуют местным жителям оставаться в безопасных местах, пишет ТАСС.