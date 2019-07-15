"Безумный Максуд": "Урал" вооружили 125-мм танковой пушкой в Сирии

14 июля 2019 г.
В размещенном в Сети видео они продемонстрировали попытки боевого применения этой машины, уже прозванной пользователями социальных сетей "безумным гантраком".
Видно, что пушка наводится, что называется, на глаз, и при выстреле ствол испытывает сильные колебания. И хотя на видео и показаны разрывы снарядов среди каких-то строений, говорить об особой точности не приходиться.
К тому же сам вездеход отдача отбрасывает на много метров и, учитывая те значительные нагрузки, который он испытывает, можно предположить, что такая "самоходка" прослужит мятежникам недолго.
В Сирии и раньше пытались экспериментировать подобным образом. Так, летом 2017 года участники одного из бандформирований водрузили в кузов самосвала башню с боевым отделением от подбитого танка Т-62.
Этот "самосвалотанк" прослужил террористам непродолжительное время и, по некоторым данным, был уничтожен российскими ВКС.
Также в этой "горячей точке" противоборствующие стороны устанавливали на различные автомобили 57-мм и 100-мм зенитные пушки и 122-мм гаубицы.
А вот 130-мм колесные САУ правительственных войск - наиболее успешная разработка, которая применяется и в настоящее время.
#Syria | Unusual Self-propelled Artillery Gun belonging to "Ansar at-Tawhid" - jihadi gang/faction (al-Qaeda in Syria or as the western media calls them: "moderate rebels" or "opposition"😠)— R&U Videos (@r_u_vid) 14 июля 2019 г.
It looks like a 125-mm tank gun on the URAL-4320 truck chassis pic.twitter.com/7YVtZudaVx