Доклад: В мире голодают 820 миллионов человек

Нехватку еды в 2018 году испытывали 820 миллионов человек, а годом ранее - 811 миллионов человек, говорится в ежегодном докладе Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) "Положение дел в области продовольственной безопасности и питания в мире", опубликованном сегодня. Одновременно во всех регионах планеты нарастают избыточный вес и ожирение, особенно среди детей школьного возраста и взрослых, говорится в докладе.

"Голод усиливается во многих странах, где наблюдается замедление экономического роста, особенно в странах со средним уровнем дохода и в тех странах, которые в значительной степени зависят от международной торговли сырьевыми товарами", - отмечают аналитики ФАО. Вероятность столкнуться с нехваткой продовольствия выше среди женщин, чем среди мужчин на всех континентах. Самый большой разрыв наблюдается в Латинской Америке.

В целом голод в мире нарастает уже третий год подряд. Причинами этого явления эксперты ФАО считают конфликты, климат и замедление экономического роста.

Наиболее тревожная ситуация складывается в Африке. В частности, в восточной части континента недоедает почти треть населения (30,8 процента). При этом больше всего голодающих в Азии - более 500 миллионов человек.

В Южной Азии и странах Африки к югу от Сахары каждый третий ребенок отстает в росте, отмечают авторы доклада. Вместе с тем в Азии и Африке также проживает почти три четверти всех детей с избыточным весом в мире. Это связано с нездоровым питанием.

Всего, по оценкам экспертов ФАО, вынуждены снижать качество и количество пищи более 2 миллиардов человек. В основном это происходит в странах с низким и средним уровнем дохода. Но даже в странах с высоким уровнем в Северной Америке и Европе доступность продовольствия является проблемой для 8 процентов населения.