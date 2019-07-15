Два Ту-160 провели патрулирование над Балтийским морем

Пара стратегических ракетоносцев Ту-160 ВКС России выполнила плановый полет над нейтральными водами Балтийского моря.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в Минобороны РФ, на маршруте патрулирования самолеты нашей Дальней авиации находились более семи часов, а затем вернулись на аэродромы базирования. На отдельных этапах полета к российским ракетоносцам пытались приблизиться истребители F-16 ВВС Дании, F-18 ВВС Финляндии, JAS-39 Gripen ВВС Швеции.

В Минобороны РФ подчеркнули, что все полеты самолетов ВКС России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, без нарушения границ других государств. В нашем военном ведомстве отметили, что экипажи российской Дальней авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, а также над Тихим океаном.