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15.07.2019 16:48
Рубрика: В мире

Грузия и Азербайджан обсудили инцидент на границе двух стран

Текст: Константин Волков

Погранслужбы Грузии и Азербайджана обсудили инцидент, произошедший на границе двух стран в районе монастырского комплекса Давид-Гареджа (Кешикчидаг). Об этом сообщает "Интерфакс-Азербайджан".

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Ранее в соцсетях появилась информация о нападении группы граждан Грузии на азербайджанских пограничников. Инцидент случился на территории монастырского комплекса.

Как сообщает грузинская сторона, причиной возмущения местных жителей стало то, что азербайджанские пограничники без разрешения вынесли иконы из монастырской церкви. Однако инцидент вскоре был улажен.

В государственной пограничной службе Азербайджана отметили, что представители погранслужб двух стран "провели встречу, совместно изучили инцидент, обсудили меры, которые необходимо предпринять, чтобы пресечь в будущем подобные случаи".

"Мы призываем общество, гражданские группы позволить комиссиям по делимитации границы продолжать работать в спокойной обстановке, чтобы вовремя можно было достичь соглашения", - говорится в заявлении МВД Грузии.

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В советские времена граница между Азербайджаном и Грузией проходила прямо через монастырский комплекс, расположенный по обеим сторонам Гареджийского кряжа. После распада СССР принадлежность монастыря оспаривается обеими сторонами.

Монастырский комплекс на этом месте был основан в VI веке сирийским монахом Давидом. Обе страны считают этот религиозный центр своим историческим наследием. Переговоры о делимитации границы на Гареджийском хребте ведутся с 1996 года. Бакуи и Тбилиси уже согласовали 314 из 480 километров пограничной линии.

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