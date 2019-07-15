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Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Китай затопит свою вторую космическую лабораторию

19 июля Китай сведет с орбиты и затопит свою вторую космическую лабораторию "Тяньгун-2", сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное". Большая часть аппарата сгорит при падении в атмосфере, а оставшиеся обломки упадут на "кладбище космических кораблей" - в закрытом для судоходства и удаленном от материков районе в южной части Тихого океана.
Космическая лаборатория "Тяньгун-2" завершает свою миссию. Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая Космическая лаборатория "Тяньгун-2" завершает свою миссию. Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая
Космическая лаборатория "Тяньгун-2" завершает свою миссию. Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая

"Тяньгун-2" была выведена на орбиту в сентябре 2016 года и проработала в безвоздушном пространстве 1000 дней - дольше расчетного срока эксплуатации, который составлял два года. На базе космической лаборатории были отработаны операции и технологии, которые станут ключевыми для строительства китайской орбитальной станции. Ее строительство планируется начать в следующем году.

В 2018 году в Тихом океане свое последнее пристанище обрела первая китайская космическая лаборатория "Тяньгун-1". Ежегодно на "кладбище космических кораблей" затапливаются несколько десятков космических аппаратов. В основном это космические грузовики с орбитальным мусором, однако там же лежат и останки таких легендарных аппаратов, как советская космическая станция "Мир", которая была затоплена в 2011 году.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая
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