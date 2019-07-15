Матвиенко: Государство не будет вводить новые ограничения в интернете

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заверила участников молодежного форума "Территория смыслов", что ни правительство, ни парламент не планируют вводить новые ограничения в интернете.

Интернет - очень полезная вещь, которая стала неотъемлемой частью современной жизни, отметила она. "Но вместе с огромной пользой интернет несет и целый ряд угроз", в том числе - возможности распространения наркомании, суицидов, экстремизма. "Их надо убирать, чтобы не нарастала агрессия, чтобы не было негативных последствий, и это делается", - добавила глава Совфеда.

"Мы приняли закон о суверенном рунете, но это не ограничение, это защита нашего сегмента интернета от кибератак, кибервойны, которая все больше разворачивается. Это защита от тех угроз, которые несет интернет, потому что сейчас через интернет можно, например, остановить атомную электростанцию, парализовать экономическую и социальную жизнь страны", - пояснила Матвиенко.

"Хочу вас заверить, что никаких намерений у правительства РФ, у Федерального Собрания ограничивать ваши возможности в интернете нет и не будет", - заявила она.

Себя глава Совфеда назвала внутренне свободным человеком и противником ненужных запретов.