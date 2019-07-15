Москалькова назвала условие освобождения украинских моряков

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, находящаяся в Киеве, сделала официальное заявление по поводу украинских моряков, задержанных в Керченском проливе.

"Российская сторона готова освободить украинских моряков, задержанных в Керченском проливе, когда будет обеспечено их участие в уголовном процессе", - заявила Москалькова.

Она напомнила украинскому омбудсмену Людмиле Денисовой о том, что Россия направила официальную ноту на Украину. И в ней как раз говорится о желании РФ освободить моряков, когда будет обеспечено их участие в уголовном процессе.