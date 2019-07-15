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15.07.2019 17:06
Рубрика: Культура

Самые интересные концерты недели

Текст: Илья Чекинев
На этой неделе любители Шекспира и модной музыки поплывут по Москве-реке в поисках Terra Incognita, мистер Белый Змей со товарищи построят памятник британскому хард-року, а шведские дэт-металллисты создадут чудесный сплав агрессии и мелодизма.
Фото: Future Communications Фото: Future Communications
Фото: Future Communications

Кто играет: Ли Берридж, Мартин Гретчман (Acid Pauli), M.A.N.D.Y, Maga, MoM, Альваро Суарес, Zapotec, Rebolledo, Sabo, Holmar, Oceanvs Orientalis, Lovecraft, Кристиан Фольстад, Holosound.

Что играет: Электроника, дэнс-поп.

Почему идти: В этом году фестиваль Midsummer Night"s Dream по мотивам пьесы Шекспира "Сон в летнюю ночь" впервые состоится на воде. Десятки музыкальных перформансов, театрализованные представления и костюмированный бал пройдут одновременно на четырех кораблях, плывущих от Речного вокзала, и завершатся на секретной площадке Terra Incognita. Разные музыкальные и визуальные концепции, лучшие диджеи со всего мира, незабываемая атмосфера, где каждый гость становится непосредственным участником шоу, - повод повеселиться не хуже шкодливых шекспировских героев. А то и лучше.

Где, когда, сколько: Северный Речной вокзал - Terra Incognita; 20 июля; 3 500 - 7 000 руб.

Фото: TCI

Кто играет: Группа Whitesnake.

Что играет: Хард-рок.

Почему идти: 67-летний Дэвид Ковердэйл выглядит вечно живым памятником самому себе и стилю, который он олицетворяет. "Пока у меня есть силы выходить на сцену, британский хард-рок будет жив", - это не столь давнее высказывание Дэвида отдает максимализмом, но судя по актуальным концертным видео, мистер Белый Змей пребывает сегодня в отменной форме. А уж про нынешний инструментальный состав Whitesnake и говорить нечего - такие персоны, как Реб Бич, Джоэль Хекстра, Майкл Девин и Томми Олдридж собираются вместе не каждый день.

Где, когда, сколько: БКЗ "Октябрьский" (Санкт-Петербург);17 июля; 3 500 - 12 000 руб.; Крокус Сити Холл (Москва); 15 июля; 1 800 - 8 000 руб.

Фото: "Спика"

Кто играет: Группа Arch Enemy.

Что играет: Дэт-метал.

Почему идти: Не по-девичьи зубодробительный вокал Алиссы Уайт-Глаз и изощренные гитарные соло Михаэля Эмотта в сумме дают энергетику лучших образцов шведской тяжелой сцены. Нынешний тур Arch Enemy уже собрал урожай восторгов по обе стороны Атлантики. И совершенно заслуженно - редко кому удается добиться столь совершенного сплава мелодизма, агрессии и примодненного звучания в рамках дэт-метала.

Где, когда, сколько: ГЛАВCLUB GREEN CONCERT (Москва); 15 июля; 2 400 - 7 000 руб.; Aurora Concert Hall (Санкт-Петербург); 17 июля; 2 300 - 4 500 руб.

Культура Музыка Гид-парк
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