Необычные извещения о зачислении в китайские вузы

Извещение о зачислении в престижный Пекинский университет имеет складной формат. Открыв красную обложку, вы увидите, что в центре красуются три иероглифа "大学堂" (университет), рядом надпись: "Пекинский университет создан в 1898 году, тогда он назывался 京师大学堂 (Столичный университет)". Кроме этого, абитуриенты получили письма от семи выпускников с рассказом о том, как они учились в этом вузе в разные годы. В посланиях они поделились с молодыми студентами историями о своей студенческой жизни, рассказали о своих стремлениях и приложенных усилиях, в надежде на то, что это послужит стимулом для нового поколения студентов к осуществлению заветной мечты.

Университет Цинхуа, который занимает 16-ю позицию в рейтинге лучших мировых вузов в 2020 году, подготовил для будущих студентов не только извещение о зачислении, но и специальную брошюру о китайской истории и культуре с тем, чтобы студенты смогли более глубоко связать прошлое, настоящее и будущее.

В этом году, по мнению многих, самое оригинальное послание о зачислении подготовил университет при Китайской академии наук. К листу извещения прикреплен маленький процессор "Лунсинь3" (Сердце дракона), который изготовили сотрудники Китайской академии наук. В письме от ректора университета говорится о том, что, несмотря на то, что "Лунсинь3" довольно маленький, однако он может привести в действие весь мир. Этот скромный подарок - символ Китая на пути к самостоятельным инновациям в науке.