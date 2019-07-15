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15.07.2019,  
14:08
Текст:  Светлана Цыганкова

Проектирование автомата нового поколения АК-12 показали на видео

Проектирование автомата Калашникова нового поколения АК-12 происходит с использованием цифровых технологий. И "электронный макет" соответствует всем физическим параметрам.

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ
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Весь процесс проектирования концерн Калашников показал на видео. Именно там можно проследить, как все происходит. А начинается с разработки "контрольной структуры" изделия: формируется статический вид компоновки и проверяется кинематика основных подвижных элементов.

Дальше в видео показано, как идет сборка уже подготовленного АК-12. Происходит это по мере готовности составных компонентов. После этого анализируются пересечения в геометрии, динамика работы изделия, а также размерных цепей на собираемость. В итоге, все компоненты автомата Калашникова нового поколения АК-12 разработаны в соответствии с начальной компоновкой. Разработка осуществляется в единой цифровой среде.

АК-12 - автомат Калашникова образца 2012 года. Его конструктор - Владимир Злобин. Масса - 3,2 килограмма без магазина. Калибр - 5,45 миллиметра. Скорострельность - 700 выстрелов в минуту, прицельная дальность - одна тысяча метров.

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