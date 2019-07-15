Открылась "горячая линия" для паломников к мощам святых Петра и Февронии

В Москве открылась "горячая линия" для паломников, желающих поклониться мощам святых Петра и Февронии.

Все организационные вопросы и даты пребывания святыни в столице можно уточнить по телефонам: 8-495-637-12-95, 8-495-637-12-97. Операторы работают с 8 до 19 часов. Отметим, что мощи Петра и Февронии прибыли в Москву из Мурома 14 июля. В храме Христа Спасителя они будут пребывать до 21 июля.

Петра и Февронию христиане считают покровителями семьи. Брак дочери бортника и муромского князя почитают как образец супружеской жизни. Согласно древнерусским летописям, Феврония смогла исцелить своего возлюбленного от страшной болезни. Влюбленные поженились, прожили вместе всю жизнь и умерли в один день и час.